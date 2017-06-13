Katar'a gıda sevkıyatı sürüyor

Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı ambargo ve izolasyonun başlamasının ardından Türkiye'den yapılan yardımlar sürüyor. Katar'da gıda sıkıntısı yaşanmaması için her türlü önlemi alan Türkiye, kargo ve yolcu uçaklarının kargo bölümünde gıda gönderiyor. Yardımlar Katar havayolları ve THY uçakları ile ulaştırılıyor.

Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı ambargo ve izolasyonun başlamasının ardından Türkiye'den yapılan yardımlar sürüyor. Katar'da gıda sıkıntısı yaşanmaması için her türlü önlemi alan Türkiye, kargo ve yolcu uçaklarının kargo bölümünde gıda gönderiyor. Yardımlar Katar havayolları ve THY uçakları ile ulaştırılıyor.

Körfez ülkelerinin Katar'a uyguladığı ambargo ve izolasyonun başlamasının ardından Türkiye'den Katar'a yapılan gıda yardımları devam ediyor. THY'nin geniş gövdeli kargo uçakları Türkiye ile Katar arasında mekik dokumaya başladı. Azami kargo kapasitesi 69 ton olan THY Kargo'nun Airbus 330 tipi uçakları Doha'ya 10 uçuş yaptı. Uçuşlar İzmir ve Antalya aktarmalı yapılırken uçakların içinde gıda malzemesi olduğu öğrenildi.

Krizin çıktığı günden beri Katar'a gıda gönderen Türkiye, gıdaları sadece kargo uçakları ile değil Türk Hava Yolları ve Katar Havayollarının İstanbul- Doha uçuşunu yapan yolcu uçaklarının kargo bölümünü de kullanarak gönderiyor.

(Tuncer Cengiz /İHA)