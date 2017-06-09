Katalonya bağımsızlık için referanduma gidecek

İspanya'ya bağlı Katalonya Özerk Yönetimi, bağımsızlık için referanduma gideceklerini açıkladı. İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Sarenz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Bu referandum gerçekleşmeyecek' dedi.

İspanya'ya bağlı Katalonya Özerk Yönetimi, bağımsızlık için referanduma gideceklerini açıkladı. İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Sarenz konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu referandum gerçekleşmeyecek" dedi.

İspanya'ya bağlı İber Yarımadası'nın kuzeydoğusunda yer alan Katalonya Özerk Yönetiminin Başkanı Charles Puigdemont, 1 Ekim'de bağımsızlık için referanduma gideceklerini açıkladı. Puigdemont, Barselona'da yaptığı basın açıklamasında tek taraflı olarak yapılacak referandumda seçmenlere, "Katalonya'yı cumhuriyet ile yönetilen bağımsız bir ülke formunda görmek istiyor musunuz?" diye sorulacağını söyledi.

Puigdemont'un bağımsızlık yanlısı yönetimi kuzeydoğu bölgesinin politik, ekonomik ve kültürel özerklik haklarının olduğu konusunda ısrarcı davranıyor. Fakat İspanyol hükümeti, Katalonya'nın bağımsız olmasının anayasa ihlali olacağını bunun içinde referandumun yapılmaması için mümkün olan tüm yolları denemekten vazgeçmeyeceğini söyledi.

İspanya Başbakan Yardımcısı Soraya Sarenz de Santamaria, referandum duyurusunu boş bir tehdit olarak görerek, "İstedikleri kadar referandum ilan edebilirler ve tarihini istedikleri kadar ileriye alabilir veya erteleyebilir ve istedikleri kadar etkinlik yapabilirler ancak bu referandum gerçekleşmeyecek" dedi.

