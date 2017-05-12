Kastamonuspor 1966 final ümidini korudu

Kastamonuspor 1966, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Yarı Final karşılaşmasında Gümüşhanespor ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Kastamonuspor 1966, taraftarından yoksun oynadığı karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen 80. ve 81. dakikada peş peşe bulduğu gollerle eşitliği sağlayarak final için ümitlerini korudu.

Kastamonuspor 1966, Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup Play-Off Yarı Final karşılaşmasında Gümüşhanespor ile sahasında 2-2 berabere kaldı. Kastamonuspor 1966, taraftarından yoksun oynadığı karşılaşmada 2-0 geriye düşmesine rağmen 80. ve 81. dakikada peş peşe bulduğu gollerle eşitliği sağlayarak final için ümitlerini korudu.



Stat: Gazi

Hakemler: Hakan Ceylan x, Emin Yıldırım x, Önder Yılmaz x

Kastamonuspor 1966: Oğuzhan Bahadır xxx, Hasan Ayaroğlu xxx, Arda Havar x (Haşim Çoban dk. 65 xxx), Oğuz Özden xx, Onur Cenik xx, Kerem Şeras xx, İskender Alın xx (Yaşar Çetin dk. 57 x), Batuhan İşçiler xxx, Faruk Öcal xxx, Alaaddin Okumuş xxx, Salih Sefercik xx (Mehmet Çakır dk. 28 xx)

Yedekler: Cengiz Biçer, Uğur Parlak, İsmail Dinler, Ahmet Ayaloğlu

Teknik Direktör: Ziya Doğan

Günüşhanespor: Hasan Hüseyin Akınay xxx, Salih Zafer Kurşunlu xx, Ali Sakal xx, Taşkın Çalış xx, Cem Sultan xx (Zahit Fındık dk. 54 xxx), Cumhur Yılmaztürk xx (Serhat Mermer dk. 59 x), Taner Koç xx, Mehmet Cansın Çiçek xx, Mehmet Menderes Önkuzu (Alperen Pak dk. 86 ?), Rıdvan Koçak xx

Yedekler: Yusuf Balcıoğlu, Mehmet Abdullah Çoban, Rahmi Muhammet Akyazı, Muhammed Çalhanoğlu

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Sarı Kartlar: Oğuz Özden, Faruk Öcal (Kastamonuspor 1966), Zahit Fındık (Gümüşhanespor)

(Vedat Yunus İkizoğlu /İHA)