22.12.2016 19:16 Kastamonu'dan Halep'e yardım TIR'ı yola çıktı

Türkiye Diyanet Vakfı Kastamonu Şubesi ile Kastamonu İl Müftülüğü işbirliğinde toplanan un ve battaniyelerin bulunduğu yardım TIR'ı, Halep'e uğurlandı. Türkiye Diyanet Vakfı Kastamonu Şubesi ile Kastamonu İl Müftülüğü işbirliğinde toplanan un ve battaniyelerin bulunduğu yardım TIR'ı, Halep'e uğurlandı.



Türkiye Diyanet Vakfı Kastamonu Şubesi ile Kastamonu İl Müftülüğünce Halep için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan un ve battaniyenin bulunduğu TIR, Kastamonu'da Halep'e gönderildi.



Kastamonu'da Cumhuriyet Meydanında yardım TIR'ını uğurlamaya gelen Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım, Halep'teki kanayan yaraya 'dur' demek adına Kastamonuluların üzerine düşen görevi yerine getireceğini söyledi. Terörün vatandaşlar arasında korku ve panik yaratmayı amaçladığına dikkati çeken Yıldırım, şöyle konuştu: "Korku bizim lugatımızda yoktur. Bu ülkenin birliğine, insanımızın refahına, huzurumuza uzanan kanlı ellerin bir uzantısı şu anda Halep'te. Burada yaptığımız yardımlarla Rabbimizin rızasını kazanmanın yanı sıra terörle de mücadele etmiş oluyoruz. Terörle mücadele etmek, topyekun bir mücadeleyi gerektirir"



Kastamonu İl Müftüsü Osman Aydın ise, yardım kampanyasında emeği geçenlere teşekkür etti. Daha sonra un ve battaniye bulunan yardım TIR'ı, dualar eşliğinde Halep'e uğurlandı.

