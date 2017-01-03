03.01.2017 14:42 Kastamonu'da İGM Başkanı Kayıkçı, AK Parti'den ihraç edildi

Kastamonu İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kayıkçı, AK Parti'den ihraç edildi. Kastamonu İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kayıkçı, AK Parti'den ihraç edildi.



AK Parti'de 17-25 Aralık'tan sonra Fetullahçı Terör Örgütü'yle (FETÖ) bağlantısı tespit edilen Kastamonu İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kayıkçı ile Çatalzeytin İl Genel Meclisi Üyesi Birol Bozkurt, AK Parti Genel Merkezinin talebi üzerine AK Parti'den ihraç edildiler.



Ayrıca AK Parti Genel Merkezi tarafından Kastamonu İGM Başkanı Mehmet Kayıkçı'nın kardeşi olan AK Parti Kastamonu İl Kadın Kolları Başkanı Yüksel Özbay da partiden ihraç istemiyle İl Disiplin Kuruluna sevk edildi.

