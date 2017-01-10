Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kastamonu'da Gazeteciler Günü kutlandı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kastamonu'da Gazeteciler Günü kutlandı

Kastamonu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Kastamonu'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü düzenlenen törenle kutlandı.

Kastamonu Gazeteciler Cemiyetine üye olan bir grup gazeteci, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtına çelenk sundu, ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Törende gazeteciler adına konuşan Kastamonu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erkan Yılmaz, 15 Temmuz sürecinin ardından görsel ve işitsel medya kuruluşlarının RTÜK'e ödediği reklam payının yarı yarıya indirilmesi kararına atıfta bulunarak, "Benzer bir yaklaşımın yazılı basınımız için de planlanması son derece isabetli olacaktır" dedi.

Yılmaz, "Medya, hem ülkemiz de, hem de tüm dünya genelinde özgür olma, bağımsız haber yapabilme mücadelesi vermektedir. Ülkemizde özellikle 12 Eylül döneminde medya kurumları üzerinde büyük baskılar yaşanmıştır. Günümüzde de ifade özgürlüğünü kısıtlayan yasal kısıtlamalar vardır. Gazeteciler yazdıkları yazılar, yorumlar ve haberler nedeniyle yargılanabilmektedir. Bu durumun sona erdirilmesi ve ülkemizde basın özgürlüğünün gerçek anlamda sağlanması gerekmektedir. Bugün, mesleki düzenleme ihtiyacı açıkça görülmektedir. Medya sektörü, avukatlık, doktorluk, mühendislik veya mali müşavirlik gibi mesleki standartlara sahip değildir. Eğitimine, birikimine bakılmaksızın herkes gazeteci/haberci olabilmektedir. Bu nedenle sektörde acil olarak mesleki düzenlemeye gidilmelidir. Aynı kapsamda, sıradan dernek statüsünde olan basın meslek örgütlerinin sektörde söz sahibi olmalarını sağlayacak yasal düzenleme yapılmalıdır" diye konuştu.

Törene, Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Berat Satıoğlu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kastamonu Şubesi Başkan Yardımcısı Hüseyin Mahmutoğlu da katıldı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Adam öldürüp ameliyata girdi
İnanılmaz kurtuluş kamerada
Gözaltına alınan 164 iş adamı adliyeye sevk edildi
AİHM dini gerekçeleri yok saydı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma
Kayserispor'da lisans sıkıntısı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
MHP'li vekilden Kılıçdaroğlu hakkında şok iddia!
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Salih Müslim: Türkiye El Bab'da bataklığa girdi
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Antalya'da kulüp başkanına silahlı saldırı!
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
Baykal, Meclis'te konuştu: Allah aşkına nasıl oluyor da aklınızdan geçiriyorsunuz?
CHP'li vekilden tehdit: İç savaş çıkar
CHP'li vekilden tehdit: İç savaş çıkar
KPSS tercih sonuçları açıklandı!
KPSS tercih sonuçları açıklandı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Adam öldürüp ameliyata girdi
Adam öldürüp ameliyata girdi
İnanılmaz kurtuluş kamerada
İnanılmaz kurtuluş kamerada
Gözaltına alınan 164 iş adamı adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan 164 iş adamı adliyeye sevk edildi
AİHM dini gerekçeleri yok saydı
AİHM dini gerekçeleri yok saydı
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde çatışma
Kayserispor'da lisans sıkıntısı
Kayserispor'da lisans sıkıntısı
Kayserispor'da lisans sıkıntısı
Kayserispor'da lisans sıkıntısı
Fatsa SYDV'den 2016'da 17,2 milyonluk yardım
Fatsa SYDV'den 2016'da 17,2 milyonluk yardım
Yozgat Çözüm Koleji'nden İHA'ya ziyaret
Yozgat Çözüm Koleji'nden İHA'ya ziyaret
AK Parti Kepez'den anlamlı bağış
AK Parti Kepez'den anlamlı bağış
AK Parti'li vekillerden basın mensuplarına ziyaret
AK Parti'li vekillerden basın mensuplarına ziyaret
Başkan Sekmen engelli vatandaşın yüzünü güldürdü
Başkan Sekmen engelli vatandaşın yüzünü güldürdü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English