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Kastamonu'da FETÖ soruşturmasında 16 tutuklama
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Kastamonu'da FETÖ soruşturmasında 16 tutuklama

Kastamonu'da FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da FETÖ soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 33 şüpheliden 16'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce devam eden operasyonel çalışmalarda 2014, 2015 ve 2016 yılları içerisinde Kastamonu'da ve Kastamonu Üniversitesi bünyesinde özellikle öğrenci gençliğinin örgüt saflarına katılımlarının sağlanarak örgütsel faaliyetlere yönlendirilmesi amacıyla örgütün Kastamonu Üniversitesindeki faaliyetlerinin tespit edilip ortaya çıkarılması ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar kapsamında Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli yürütülen araştırma, soruşturma ve alınan beyanlar neticesinde; Kastamonu Üniversitesi ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Kastamonu'da geçmiş tarihlerde faaliyette bulunan yurtlarında İl İmanına bağlı olarak Eğitim Danışmanlığı, Bölge Talebe Mesulü, Ev Abiliği yapan şahısların yönetiminde örgüte eleman kazandırıldığı, evlerde sohbet imamları tarafından sohbetler düzenlendiği, evlerde kalan öğrencilere değişik bankalarda hesap açılmak suretiyle vakıf ve derneklerden para aktarıldığı, aktarılan paraların örgütün finansmanında kullanıldığı, evlerde kalan öğrencilerin yönetim kadrosu tarafından polis ve askeri okullara yönlendirildiği, örgüt evlerinin gıda ve diğer ihtiyaçlarının esnaflardan karşılandığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda ilimizde örgütsel faaliyet yürüttüğü tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik olarak; 02.12.2016 tarihinde Kastamonu merkezli toplam 11 ilde (Ankara, Adana, Muş, Bingöl, Çankırı, Mardin, Düzce, Amasya, Zonguldak ve Kars) ve 15.12.2016 tarihinde Kastamonu merkezli toplam 6 ilde (Denizli, Ankara, Aydın, Zonguldak ve Bingöl) yapılan operasyonlar neticesinde, örgütün ilimizde ve üniversite yapılanması içerisinde aralarında sorumlu düzeyde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının da bulunduğu toplam 33 kişi hakkında adli işlem yapılmış, bu şahıslardan 16'sı tutuklanmış, 4 şahıs hakkında yakalama kararı çıkarılmış ve 13 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılmışlardır. Örgüte yönelik operasyonel çalışmalar devam etmektedir" denildi.
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