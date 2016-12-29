29.12.2016 18:44 Kastamonu'da FETÖ elebaşına ait 202 kitap ele geçirildi

KASTAMONU (İHA) â€' Kastamonu'da emniyet ekiplerince bir ikamete yapılan operasyonda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait 202 kitap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı. KASTAMONU (İHA) â€" Kastamonu'da emniyet ekiplerince bir ikamete yapılan operasyonda FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait 202 kitap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik Kastamonu Emniyet Müdürlüğünce devam eden operasyonel çalışmalarla ilgili olarak bir ikamete operasyon düzenlendi. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak 27 Aralık 2016 günü il merkezinde bir ikamete yönelik gerçekleşen operasyonda, yapılan arama neticesinde ikamete ait odunluk-kömürlük bölümünde saklanmış vaziyette FETÖ/PDY terör örgütü elebaşı Fethullah Gülen'e ait 202 adet kitap, CD ve yasak yayınlar ele geçirildi. Konuyla ilgili 1 kişi şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

