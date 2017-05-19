Kastamonu'da feci kaza: 3 ölü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Ordu istikametinden Kocaali'ye gitmekte olan 41 PR 155 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesi takla atarak yolun karşı istikametine geçti. İstanbul istikametinden Samsun'a gitmekte olan Ahmet T.'nin kullandığı 38 SP 275 plakalı tıra çarpan otomobil daha sonra bariyerlere çarparak durabildi. Otomobil içinde yolcu olarak bulunan Zülfiye S., Temel O. ve Mustafa S. hayatını kaybetti. Kaza sonrası D-100 karayolu trafiğe kapandı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

(Sedat Ağacıkoğlu / İHA)