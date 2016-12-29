29.12.2016 18:42 Kastamonu'da 391 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 391 köy yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 391 köy yolu ulaşıma kapandı.



Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü tarafından yapılan kar yağışı uyarısının ardından Kastamonu'da kar yağışı etkili olmaya başladı. Zaman zaman şiddetini arttıran kar yağışı nedeniyle Kastamonu'da İl genelinde 391 köye ulaşım sağlanamıyor.



Etkili olan kar yağışı nedeniyle Kastamonu'da 5 santimetre, Havalimanı civarında 10 santimetre, Devrekani'de 20 santimetre, İnebolu Doruk Mevkisinde 74 santimetre, Araç Asartepe Mevkisinde 40 santimetre, Bozkurt Mamatlar Mevkisinde 81 santimetre, Pınarbaşı-Safranbolu yolunda 28 santimetre, Merkez Başören Köyünde 13 santimetre, Tosya'da 20 santimetre, Ilgaz'da 21 santimetre ve Göynük'te 44 santimetre kar kalınlığına ulaştı.



Kastamonu İl Özel İdaresi, yaptığı yazılı açıklamada, il merkezinde 75, Ağlı'da 5, Araç'ta 22, Azdavay'da 20, Cide'de 41, Çatalzeytin'de 10, Daday'da 56, Devrekâni'de 45, Doğanyurt'ta 10, Hanönü'nde 10, Küre'de 15, Seydiler'de 6, Şenpazar'da 8, Taşköprü'de 20, Tosya'da 48 olmak üzere 391 köyün yolunun ulaşıma kapandığı belirtildi.

