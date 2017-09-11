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Kastamonu'da 157 kaçak göçmen yakalandı
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Kastamonu'da 157 kaçak göçmen yakalandı

Kastamonu'nun Cide ilçesi Yenice köyünde Suriye uyruklu 157 kaçak göçmen yakalandı.

Kastamonu'nun Cide ilçesi Yenice köyünde Suriye uyruklu 157 kaçak göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Romanya'ya gitmek üzere Kastamonu'ya gelen Suriye uyruklu 157 kaçak göçmen, Cide ilçesi Yenice köyünde jandarma ekiplerince yakalandı. Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen kaçaklar, kapalı spor salonuna yerleştirilerek erzak dağıtıldı. Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu İl Göç İdaresine teslim edilecek. Kaçak göçmenlerin buradan da Hatay'a gönderilecekleri öğrenildi. Kaçak göçmenlerden 37'sinin çocuk, 34'ünün kadın ve 86'sının erkek olduğu belirtildi.
Cide'nin İlyasbey köyü yakınlarında da yaklaşık iki hafta önce Romanya'ya gitme hazırlığı yapan 255 kaçak göçmen yakalanmıştı.
(Mehmet Salman /İHA)
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