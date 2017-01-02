02.01.2017 15:34 KASKİ'de İhale

KASKİ Genel Müdürlüğü'nce, 'Kanal işlerinde personel çalıştırılması için hizmet alımı' ihalesinin, açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi. KASKİ Genel Müdürlüğü'nce, 'Kanal işlerinde personel çalıştırılması için hizmet alımı' ihalesinin, açık ihale usulüne göre gerçekleştirilerek teklif fiyatlarının toplandığı belirtildi.



Söz konusu ihalenin, Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildiğini belirten KASKİ Genel Müdürü Ender Batukan, yönetim kurulu üyeleri, komisyon başkanı ve üyeleri ile katılımcılar huzurunda yapılan ihale hakkında şunları söyledi:



"Kanal işlerinde personel çalıştırılması için hizmet alımı ihalesine 11 firma katıldı. Bunlardan; Nefes Taah. Temizlik- Kayra Sosyal Hizmetler iş ortaklığı 9.923.136,26 lira, Pınar Temizlik 10.039.670,00 lira, Beykent Müh. 10.496.504,00 lira, Yeniçeri Temizlik 10.497.175,66 lira, İlta Temizlik 10.553.525,54 lira, RK Medikal 10.571.890,00 lira, Asmin Sosyal Hizmetler- Cantem İş. Turizm iş ortaklığı 10.988.040,00 lira, FHF Sosyal Hizmetler 11.406.382,00 lira, HKB Sosyal Hizmetler 11.989.700,00 lira teklif verdi. Şampiyon Sosyal Hizmetler ile Agem Temizliğin teklifleri evrak eksikliği nedeniyle geçersiz sayıldı. "



Batukan; ihale sonucunun komisyon üyelerinin yapacağı değerlendirme sonrasında belirleneceğini sözlerine ekledi.

