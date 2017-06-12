Kaskı başından fırladı, kafasını araca çarparak öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpan motosiklet sürücüsünün kaskı başından fırladı. Kafasını bir araca çarpan sürücü hayatını kaybetti, yaya ise ağır yaralandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarpan motosiklet sürücüsünün kaskı başından fırladı. Kafasını bir araca çarpan sürücü hayatını kaybetti, yaya ise ağır yaralandı.

Kaza, Fethiye ilçesinde Tuzla Mahallesi Cahit Gündüz Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Çalış istikametine seyreden Okan Karayazı'nın kullandığı 48 JJ 302 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Süleyman Can Kaplan'a çarptı. Kaplan ağır yaralanırken, kaskı başından fırlayan motosiklet sürücüsü de park halindeki 48 JS 631 plakalı otomobile başını vurarak kanlar içinde yerde kaldı. Motosiklet ise yaklaşık 70 metre mesafedeki restorana girdi. Süleyman Can Kaplan olay yerine gelen ambulansla Lokman Hekim Esnaf Hastanesine kaldırılırken, motosiklet sürücüsü Karayazı'nın ise yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yerine gelen Karayazı'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu. Karayazı'nın cenazesi, Fethiye Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kafa travması geçiren ve sağ eli bilek kısmından kırılan Kaplan'ın 1.16 promil alkollü olduğu tespit edildi.



"DENGESİNİ KAYBEDİP KAFASINI PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİN ARKASINA VURDU"

Kordon boyunda yürüyüş yaparken kazaya tanık olan Doktor Osman Kurtuluş, Karayazı'nın motosikletinin aşırı hızlı olduğunu öne sürdü. İki motosikletin arka arkaya olay yerine geldiğini belirten Kurtuluş, "Eşim ile beraber yürüyüş yapıyorduk. Şehir merkezinden iki tane motosiklet şaha kalkmış yarışarak geliyorlardı. Yolu boş gördüler galiba. Ölen genç arkadan gelen motosikletli. Buradan bir yaya çıktı, karşıya geçmeye çalışıyordu. Motosikletli ona çarptı. Yaya olan vatandaş kafasını yere vurdu. Çarpan motosikletli de dengesini kaybedip kafasını park halindeki otomobilin arkasına vurdu. Ben doktor olduğum için yayaya ilk müdahaleyi yaptım, nefes alamıyordu. Dili boğazına kaçmıştı. Dilini çıkarttım rahat nefes alması için tekrar hayata döndürdük. Ambulans ile hastaneye sevkini sağladık. Motosiklet sürücüsüne de müdahalede etmek istedik ancak o anda ölmüştü" dedi.

(Murat Yalçın / İHA)