Kasırga nedeniyle 5 kişi öldü

Bangladeş'de meydana gelen kasırga sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

Bangladeş'de meydana gelen kasırga sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybetti, 10 kişi ise yaralandı.

Güney Asya ülkesi Bangladeş'de meydana gelen kasırga sonucu en az 5 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Saatte 117 km hızla balık limanı olan Cox Bazar ile Chittagong arasında karaya ulaşan fırtınanın ardından bazı evler hasar gördü ve sular kıyıdaki her şeyin üstünü kapladı. Yaklaşık 2 milyon kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

