10.09.2017 12:04 Kasırga ABD'de etkisini göstermeye başladı

ABD tarihinin en büyük tahliyelerine neden olan Irma Kasırgası etkisini göstermeye başladı. ABD tarihinin en büyük tahliyelerine neden olan Irma Kasırgası etkisini göstermeye başladı.

Küba'nın kuzey kıyılarından sonra bugün sabahın erken saatlerinde Florida'da yıkıcı rüzgarlar ve hayati tehlike oluşturan Irma kasırgasının saat 02.00 sıralarında Key West bölgesine ulaştığı belirtiliyor. Kasırganın, Florida'nın güney-güneydoğusunda, saatte yaklaşık 115 km. hızla 4. kategoride ilerlemeye devam ettiği kaydedildi. Karayipler'de en az 22 kişinin öldüğü Irma kasırgasının, Florida için hayatı tehdit eden bir tehlike olduğu ve ABD hükümetine milyarlarca dolar zarar verecek doğal bir felakete neden olabileceği belirtiliyor.

Miami kentinde bugün sabah saat 07.00'ye kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Elektrik kesintilerin yaşandığı ve 260 bin kişiye elektrik verilemediği açıklandı.

(Hasan Çelik / İHA)

