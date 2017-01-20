Kasımpaşa'ya Arjantinli orta saha

Kasımpaşa, Arjantin 1. Lig ekiplerinden CA Colon'da forma giyen Arjantinli futbolcu Cristian Guanca'yu sezon sonuna kadar kiraladı.
Kasımpaşa, Arjantin 1. Lig ekiplerinden CA Colon'da forma giyen Arjantinli futbolcu Cristian Guanca'yu sezon sonuna kadar kiraladı. Lacivert-beyazlılar, Arjantin 1. Lig ekiplerinden CA Colon'un 23 yaşındaki Arjantinli ofansif orta saha oyuncusu Cristian Guanca'yı kadrosuna kattı. Guanca, Kemerburgaz Tesisleri'nde Sportif Direktör Nursal Bilgin'in de hazır bulunduğu imza töreninde kendisini satın alma opsiyonu ile sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.
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