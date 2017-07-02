Kasımpaşa hazırlıklarını sürdürüyor

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kasımpaşa, 2017-2018 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerin Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan çalışma, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dayanıklık ve pozisyon çalışmasıyla antrenmanı sonlandıran lacivert-beyazlılarda kaleciler Ramazan Köse, Eray Birniçan, Kadem Burak Yaşar ve Murat Can Yıldız kaleci antrenörü eşliğinde takımdan ayrı çalıştı. Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

