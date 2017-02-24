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Kasımpaşa'dan gol yağmuru
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Kasımpaşa'dan gol yağmuru

Ligin 22. haftasının açılış maçında Kasımpaşa, Bursaspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Ligin 22. haftasının açılış maçında Kasımpaşa, Bursaspor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar
5. dakikada Faty'nin derinlemesine şık pasında topla buluşan Onur Atasayar'ın vuruşunda top yandan auta gitti.
15. dakikada Jovic'in sağ kanattan ortaladığı topa Stancu'nun vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
43. dakikada ceza sahası içerisinde Otigba ile Ertuğrul'un girdiği hava topu mücadelesinde Ertuğrul'un eline çarpan top sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Ardından Ertuğrul kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
44. dakikada Titi'nin kullandığı penaltı atışında kaleci Harun'un köşede müdahale etmesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti.
51. dakikada sağ kanattan Castro'nun ortaladığı topa arka direkte Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun'da kaldı.
63. dakikada Tunay Torun'un derinlemesine pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Koita'nın yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-0
68. dakikada sol kanattan Veigneau'nun ortaladığı topa Koita'nın volesinde top filelerle buluştu. 3-0
77. dakikada Adem Büyük'ün pasıyla topla buluşan Tunay Torun'un sağ ayağıyla vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Özgür Yankaya xx, Baki Tuncay Akkın xx, İsmail Şencan
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Titi xx, Veigneau xx, Abdullah Durak xx, Castro xx (Guanca dk. 71 x), Sadiku xx, Tunay xx, Adem Büyük xx (Eduok dk. 82 ?), Koita xxx (Turgut dk. 82 ?)
Yedekler: Eray, Otigba, Bozhikov, Pavelka
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Bursaspor: Harun xx, Jovic x, Sivok x, Aziz Eraltay x, Jorquera x (Sinan Bakış dk. 74 x), Faty x Battala xx, Onur Atasayar x (Şamil Cinaz dk. 46 x), Stancu x, Kubilay x (Mert Örnek dk. 68 x)
Yedekler: Mert, İsmail, Merter, Del Valle
Teknik Direktör: Mutlu Topçu
Kırmızı Kart: Ertuğrul Ersoy (dk. 43) (Bursaspor)
Goller: Titi (dk. 44 pen.), Koita (dk. 63 ve 68), Tunay (dk. 77) (Kasımpaşa)
Sarı kartlar: Adem Büyük (Kasımpaşa), Şamil, Sivok (Bursaspor)
(Doğan Gündoğdu - Mehmet Şirin Topaloğlu /İHA)

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