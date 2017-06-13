Kasımpaşa'da polis kaza yaptı: 2 yaralı

Kasımpaşa'da bir araca çarparak sürüklenen motosiklette bulunan iki polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Kasımpaşa'da bir araca çarparak sürüklenen motosiklette bulunan iki polis memuru hafif şekilde yaralandı.

Olay, Şişhane Caddesi Unkapanı istikametinde saat 17.00'de meydana geldi. Motorize polis ekipleri uygulama noktasına yakın bir noktada devriye gezerken, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 PD 7849 plakalı araca yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle polisler motordan yola savruldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ve sağlık ekibi sevk edildi. Yola savrulan polislere ilk müdahaleyi meslektaşları yaptı. Olay yerine gelen ambulanslarla yaralı polislerden biri İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken, diğer polis memuru ise İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.



YARALANAN POLİS MEMURLARININ DURUMLARI İYİ

Yaralı polis memurlarının durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik yoğunluğu meydana geldi. Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldıktan sonra trafik normal seyrine döndü. İşlem yapılmak üzere araç sürücücü Kasımpaşa Polis Merkezine götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

(Ufuk Kıvık / İHA)