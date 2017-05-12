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Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti
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Kasımpaşa, Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti.

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 4-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar
2. dakikada sağ kanatta bulunan Castro'nun ara pasında ceza sahası içinde kaleci Gökhan ile karşı karşıya kalan Turgut'un vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
6. dakikada sol kanatta bulunan Edomwonyi'nın pasında ceza sahası içinde kontrol eden Recep'in vuruşunda meşin yuvarlak sol direkten oyun alanına geri döndü.
31. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Fink'in ortasında kaleci Ramazan'dan seken top ceza yayı üzerinde bulunan Recep'in önünde kaldı. Recep'in sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
50. dakikada sol kanattan Turgut'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Castro'nun vuruşunda kale çizgisi önünde bulunan Dhurgham Ismail topa el ile kontrol etti. Karşılaşmanın hakemi Fırat Aydınus pozisyonu penaltı olarak nitelendirirken, Dhurgham Ismail'e ise kırmızı kart gösterdi.
52. dakikada Guanca'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'in tersinden sağ taraftan ağlarla buluşturdu. 1-0
56. dakikada savunmadan atılan uzun pasla sağ kanattan topla buluşan Turgut'un ceza sahası içine girip, rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0
59. dakikada sol kanatta bulunan Süleyman Koç'un ara pasında topla buluşan Jantscher'ın sol taraftan ceza sahası içine girerek yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
67. dakikada Castro'nun ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Batuhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan'dan oyun alanına geri döndü.
74. dakikada Turgut'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Castro'nun vuruşunda kaleciden dönen top yine Castro'da kaldı. Onun vuruşunda meşin yuvarlak Batuhan'a çarpan top dışarı gitti.
78. dakikada Özgür Çek'in sol taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde yaşanan karambolde Recep'in kafa vuruşunda kaleci Ramazan'ın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
80. dakikada Hasan Bilal'in sol taraftan açtığı ortada penaltı noktası üzerinde topla buluşan Titi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-2
82. dakikada ceza yayında bulunan Guanca'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Batuhan'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-2
90+1. dakikada Eduok'un defansın arkasına attığı pasta topla buluşan Guanca'nın pasında Veysel boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Fırat Aydınus xx, Serkan Ok xx, Aleks Taşçıoğlu xx
Kasımpaşa: Ramazan xx, Popov xx, Veysel xx, Titi xx, Bozhikov xx, Abdullah xx, Sadiku xx (Batuhan dk. 59 x), Guanca xx, Eduok xx, Castro xxx (Ahmed dk. 84 ?), Turgut xxx (Hasan Bilal dk. 76 x)
Yedekler: Eray, Otigba, Shala, Veigneu
Teknik Direktör: Kemal Özdeş
Çaykur Rizespor: Gökhan x, Petrucci x, Robin Yalçın x, Fink xx (Özgür Çek dk. 68 x), Dhurgham Ismail x, Recep Niyaz xx, Saadane xx, Süleyman Koç xx, Edomwonyi x, Jantscher x (Igiebor dk. 84 ?), Kweuke x (Orhan Ovacıklı dk. 55 x)
Yedekler: Diallo, Oboabona, Oğulcan, Oğuz Han
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Guanca (dk. 52 pen.), Turgut (dk. 56), Titi (dk. 80), Batuhan (dk. 82) (Kasımpaşa), Jantscher (dk. 59), Recep (dk. 78) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dhurgham Ismail (dk. 50) (Çaykur Rizespor)
(Oğuzhan Ort - Uygar Aydın /İHA)

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