Kasımiye Medresesine Ramazan'da ziyaretçi akını

Mardin'de 550 yıl boyunca alim yetiştiren ve yaklaşık 100 yıl ibadete kapalı tutulduktan sonra yapılan restorasyon çalışmalarının ardından 2012 yılında yeniden açılan Kasımiye Medresesi, Ramazan'da ziyaretçi akınına uğruyor.

Mardin'de 550 yıl boyunca alim yetiştiren ve yaklaşık 100 yıl ibadete kapalı tutulduktan sonra yapılan restorasyon çalışmalarının ardından 2012 yılında yeniden açılan Kasımiye Medresesi, Ramazan'da ziyaretçi akınına uğruyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan ve 550 yıl boyunca alim yetiştiren tarihi Kasımiye Medresesi, yaklaşık 100 yıl kapalı tutulmuştu. Medrese, yapılan restorasyon çalışmalarının ardından 2012 yılında yeniden ibadete açılmış ve 100 yıl aradan sonra ilk teravih namazı 2013 Ramazan'ında kılınmıştı. Tarihi medrese, Ramazan'da ziyaretçi akınına uğruyor. Teravih namazını medresede eda eden vatandaşlardan Mehmet Sait Özmen, "Burada teravih ve cuma namazlarını kılıyoruz. Biz burada ibadet edince farklı bir huzur içine giriyoruz. Burada yaptığımız ibadetler de diğer camilerde yaptığımız ibadetler ile daha farklı oluyor ve manevi havası daha yoğun" dedi.

(Beril Solmuşgül - Murat Akgül / İHA)