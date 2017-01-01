01.01.2017 14:03 Kaş'ın içme suyu sorunu çözüldü

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kaş'ın içme suyu ve alt yapısına 3 yılda 53 milyon 397 bin TL yatırım yaptı. İlçedeki içme suyu sorununu çözen ASAT, arıtma ve kanalizasyon yatırımlarıyla da turistik ilçenin dünyaca ünlü denizini koruyor. Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Kaş'ın içme suyu ve alt yapısına 3 yılda 53 milyon 397 bin TL yatırım yaptı. İlçedeki içme suyu sorununu çözen ASAT, arıtma ve kanalizasyon yatırımlarıyla da turistik ilçenin dünyaca ünlü denizini koruyor.



Kaş halkına kesintisiz ve yeterli su sağlamak için çalışmalarını yoğunlaştıran ASAT ekipleri, 17 mahallede toplam 86 bin 545 metre içme suyu şebekesi imalatı gerçekleştirdi. Kaş merkezi ve diğer mahallelerde 85 bin metre şebeke hattı çalışması da devam ediyor. Toplam 171 kilometreyi bulan içme suyu projelerinin yatırım maliyeti ise 42 milyon 628 bin lira olarak açıklandı.



Kaş'ın dünyaca ünlü denizini ve çevresini korumak için kanalizasyon ve alt yapı çalışmaları da yürüten ASAT, Alt yapı yatırımları kapsamında ilçeye 7 milyon 968 bin TL bedelle 36 bin 838 metre kanalizasyon hattı döşedi. Kaş Arıtma Tesisi yaklaşık 3 milyon liraya modernize edilerek, sorunsuz şekilde çalışması sağlandı. Çalışmalarla Kaş'ın en büyük sermayesi olan denizine tek damla atık su karışılmasının önüne geçilirken, deniz altındaki biyolojik yaşam da korunuyor.



Kaş'ın içme suyu, kanalizasyon ve arıtması sorunun 3 yılda çözen ASAT, bu yatırımlar için toplam 53 milyon 397 bin lira harcadı.

