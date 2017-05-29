Kaş düşüklüğü nedir ne değildir ?

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, kaş düşüklüğünün kadınlarda ve erkeklerde genelde orta ve ileri yaşlarda sık olarak gözüktüğünü söyledi. Atabay, kaş düşüklüğünün göz kapağı düşüklüğü olmadığını da ekledi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay, kaş düşüklüğünün kadınlarda ve erkeklerde genelde orta ve ileri yaşlarda sık olarak gözüktüğünü söyledi. Atabay, kaş düşüklüğünün göz kapağı düşüklüğü olmadığını da ekledi.

Op. Dr. Atabay, "Kaşlar gözlerimizin güzelliğinde oldukça etkili, güzel bir bakış için olmazsa olmazlardandır. Bu nedenle son zamanlarda kaş dizaynı kalıcı makyaj ile kaş kontur ilgi çekmeye başlamıştır. Oküloplastik cerrahi ve aynı zamanda yüz plastik cerrahisi olarak kapak estetiği ile birlikte veya tek başına olarak kaş düşüklüğü tedavileri uygulamaktayız" dedi.

Kaşların normal pozisyonda dış kısımda orbital kemik sınırının 1 santim yukarısında olması gerektiğini ifade eden Op. Dr. Atabay, "Ancak zamanla birlikte yaş ve yer çekimi etkisi ile kaş dış kısmı düşmeye başlar. Bu görüntü yalancı göz kapak düşüklüğü nedenidir. Kaş düşüklüğünü pek çok farklı tedavi çeşitleri ile tedavi edebilmekteyiz. En basit ve ameliyatsız yöntem botulinum toksin tedavisi iledir. Burada klasik noktalardan başka kaş üzerine etkilemek için direkt kaş altından enjeksiyonlar yapılmaktadır. Diğer bir ameliyatsız yöntem ise dolgu tedavisidir. Dolgu ile kaş yüksekliği sağlanabilmektedir. Askı ipleriyle yapılacak kaş kaldırma işlemi de yine kolay ancak kısa süreli çözüm sunmaktadır" diye konuştu.



"CERRAHİ GİRİŞİMLER İLE İSTENİLEN KAŞ KALDIRMA GERÇEKLEŞİR"

Bunlardan başka yapılabilecek diğer tedavilerin ise cerrahi tedaviler olduğunu kaydeden Op. Dr. Atabay, "Göz üst kapak ameliyatı uygularken aynı bölgede internal girişim ile kaş kaldırma uygulanabilir. Ekstra kesi gerekmemesi açısından faydalıdır ancak bölgenin dar olmasından dolayı işlem oldukça uğraş gerektirir. Yetersiz kalınan işlemlerde kesin sonuç için kaş üzerinden yapılacak direkt cerrahi girişimler ile istenilen kaş kaldırma gerçekleşir. Dışarıdan iz istemeyen hastalarımızda ise endoskopik yöntemler ile kaş kaldırma yapabilmekteyiz" şeklinde konuştu.

