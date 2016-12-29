29.12.2016 10:33 Kartepe yılbaşına hazır

Kış turizminin önemli tatil merkezlerinden Kartepe'de işletmeciler yılbaşı hazırlıklarını tamamladı. Zirvede kar kalınlığı ise 2 metreye yaklaştı. Kış turizminin önemli tatil merkezlerinden Kartepe'de işletmeciler yılbaşı hazırlıklarını tamamladı. Zirvede kar kalınlığı ise 2 metreye yaklaştı.



Kış ve kayak turizminin önemli merkezlerinden Kartepe'de yılbaşı hazırlıkları tamamlandı. Tatilciler ise rezervasyonlarını haftalar öncesinden yaptırdı. Yeni yılı Kartepe'de geçirmek isteyen bazı tatilciler de otele günler öncesinden giriş yaptı.



Kartepe otel bölgesinde kafe işleten Fatih Yolat, bu sene kar yağışının bir ay erken geldiğini ifade ederek, "Haftasonları kalabalık oluyoruz. Hafta içlerinde yeni haftasonunu aramıyoruz, Yeni yıl için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Gelen müşterilerimiz program istediler. O geceye özel program yaptık" dedi.



Bir başka işletmeci Celal Güner ise "Sezon erken geldi. İstanbul'a yakın olmasının büyük avantajları var. Yılbaşında Kartepe'de güzel organizasyon planları var. Herkesi bekliyoruz" diye konuştu.



Kartepe'de kar kalındığı ise 156 santime ulaştı. Kar yağışının aralıklarla devam ettiği Kartepe'de pistler ise kayak tutkunları ile dolup taştı. Yeni yılda Kartepe Green Park Hotel'de Erhan Tekyıldız sahne alacak.

