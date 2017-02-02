02.02.2017 10:40 Kartepe Hipodromunda 250 polisle uyuşturucu baskını

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan hipodroma baskın yapan 250 polisin yaptığı aramalarda uyuşturucu madde bulunduran 7 kişi gözaltına alındı. Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan hipodroma baskın yapan 250 polisin yaptığı aramalarda uyuşturucu madde bulunduran 7 kişi gözaltına alındı.

Kartepe hipodromunda sabah erken saatlerde 250 polisin katılımıyla uyuşturucu araması yapıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), Terörle Mücadele, Asayiş, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet ekiplerinden 250 polisin katıldığı operasyonda uyuşturucu araması yapıldı. Kartepe Hipodromu'na bulunan seyis odaları ve ağıllarda narkotik köpekleri ile arama yapan polis ekiplerinde uyuşturucu maddelerin bulunduğu öğrenildi.

Havadan drone ile de görüntülenen baskında hipodroma giriş çıkışlar yasaklandı. Yaklaşık 1 saat süren baskın sonrasında uyuşturucu madde bulunduran 7 kişi gözaltına alındı.

(Cihan Atik - Gürcan Yılmaz/İHA)

