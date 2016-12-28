Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kartepe'de kaldırım çalışmaları devam ediyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kartepe'de kaldırım çalışmaları devam ediyor

Kartepe Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına hız verdi.

Kartepe Belediyesi ilçe genelindeki çalışmalarına hız verdi.

Kartepe Belediyesi, ilçe genelindeki asfalt, parke ve kaldırım düzenlemelerine ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler üst yapı planlamaları kapsamında yaya güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmaların bir ayağını da Dumlupınar mahallesinin ana arter güzergahlarında yaptı. Sert kış günleri öncesi hızlanarak büyük bir bölümü tamamlanan çalışmada ekipler, Ulus caddesi ve Özbey sokak üzerindeki yaya kaldırımı düzenlemelerinde önemli mesafe kat etti.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, "Vizyon projelerimiz doğrultusunda asli belediyecilik hizmetlerimiz de aralıksız devam ediyor. Halkımıza yakışan hizmetleri sağlamak adına üst yapı düzenlemeleri çerçevesinde kaldırım, parke ve asfalt yolları hemşehrilerimizin kullanımına sunuyoruz. Yeni yılda da Kartepelilere yakışan hizmetleri sağlamak için çözüm odaklı çalışmalarımız ivme kazanarak sürecektir" dedi.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Survivor'a katılacak bir isim daha belli oldu
İnönü Üniversitesi'nin borç ve personel sorunu
AK Parti ilçe teşkilatından istişare toplantısı
Hurdalıkta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Bursa belgeliği iki yeni eser daha kazandı
Yüreğir Belediyesi'nden spor tesisi atağı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Antalya'da jandarmaya ateş açıldı!
Antalya'da jandarmaya ateş açıldı!
Saatler geri alınacak mı? Bakan son noktayı koydu
Saatler geri alınacak mı? Bakan son noktayı koydu
IŞİD Türk askerlerini yaktı mı? Numan Kurtulmuş açıkladı!
IŞİD Türk askerlerini yaktı mı? Numan Kurtulmuş açıkladı!
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı Meteoroloji saat verdi
Meteoroloji'den yoğun kar uyarısı Meteoroloji saat verdi
Emekli zam oranları Ocak 2017 kim ne kadar maaş alacak?
Emekli zam oranları Ocak 2017 kim ne kadar maaş alacak?
ABD'den PKK'ya Sincar çağrısı
ABD'den PKK'ya Sincar çağrısı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Survivor'a katılacak bir isim daha belli oldu
Survivor'a katılacak bir isim daha belli oldu
İnönü Üniversitesi'nin borç ve personel sorunu
İnönü Üniversitesi'nin borç ve personel sorunu
AK Parti ilçe teşkilatından istişare toplantısı
AK Parti ilçe teşkilatından istişare toplantısı
Hurdalıkta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Hurdalıkta çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
Bursa belgeliği iki yeni eser daha kazandı
Bursa belgeliği iki yeni eser daha kazandı
Yüreğir Belediyesi'nden spor tesisi atağı
Yüreğir Belediyesi'nden spor tesisi atağı
Fatih Akbaba, Mehmet Akif Ersoy'u anlattı
Fatih Akbaba, Mehmet Akif Ersoy'u anlattı
Akademisyenler Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi
Akademisyenler Türkiye-Rusya ilişkilerini değerlendirdi
Beldeevlerinden girişimciliğe atılan adım
Beldeevlerinden girişimciliğe atılan adım
Çankaya Zabıtası'ndan yılbaşı denetimi
Çankaya Zabıtası'ndan yılbaşı denetimi
Ortahisar Belediyesi'nden çocuklar için yeni oyun parkları kuruluyor
Ortahisar Belediyesi'nden çocuklar için yeni oyun parkları kuruluyor
'Otomotiv sektöründe yerli üretim gönülden desteklenmeli'
'Otomotiv sektöründe yerli üretim gönülden desteklenmeli'

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English