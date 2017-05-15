Kartal zirveyi bırakmadı

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar

30. dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

32. dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası içerisinde çevirdiği topu Jorquera son anda kornere gönderdi.

34. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan trivela vuruşuyla kaleye gönderdiği topu Harun son anda kornere tokatladı.

39. dakikada Marcelo'nun indirdiği topla sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Aboubakar'ın şutu yandan auta çıktı.

46. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta gitti.

52. dakikada Bilal'ın pasında topla buluşan Stancu'nun ceza sahası içerisine girer girmez çektiği şut üstten dışarıya çıktı.

60. dakikada Jorquera'nın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Kubilay'in şutunu Fabri kurtardı.

61. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuzhan'ın şutunu direk dibinden Harun son anda kornere tokatladı.

62. dakikada Aboubakar'ın ceza sahası içerisinde aşırtma vuruşunu Harun son anda kornere çeldi.

65. dakikada Aboubakar'ın ara pasıyla kaleciden sıyrılan Cenk, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-1

67. dakikada Cenk'in pasıyla sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Quaresma'nın aşırtma vuruşu üst direkten auta çıktı.

90+5. dakikada Tolgay'ın pasıyla kaleciyi çalımlayan Abobakar topu boş kaleye gönderdi. 0-2



Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx

Bursaspor: Harun Tekin xx, Erdem Özgenç x, Tomas Sivok x, Ertuğrul Ersoy xx, Aziz Behich xx (Onur Atasayar dk. 55 xx), Şamil Çinaz xx, Cristobal Jorquera xx, Sinan Bakış xx, Bilal Kısa x, Emre Taşdemir x (Bogdan Stancu dk. 46 x), Kubilay Kanatsızkuş x (Sercan Yıldırım dk. 82 xx)

Yedekler: Mert Günok, İsmail Konuk, Ricardo Faty, Furkan Soyalp

Teknik Direktör: Adnan Örnek

Beşiktaş: Fabricio Ramirez xx, Gökhan Gönül xx (Andreas Beck dk. 79 xx), Marcelo Filho xx, Dusko Tosic xxx, Adriano Claro xxx, Atiba Hutchinson xx (Cenk Tosun dk. 63 xxx), Tolgay Arslan xxx, Ricardo Quaresma xxx (Necip Uysal dk. 89 ?), Oğuzhan Özyakup xx, Ryan Babel xx, Vincent Aboubakar xxx

Yedekler: Tolga Zengin, Atınç Nukan, Gökhan İnler, Demba Ba

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Goller: Cenk Tosun (dk. 65), Abobakar (dk. 90+5) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Bilal Kısa, Tomas Sivok, Ertuğrul Ersoy, Cristobal Jorquera, Şamil Çinaz (Bursaspor), Ricardo Quaresma, Ryan Babel (Beşiktaş)

(Abdullah Çibir - Ahmet Faruk Çabuk - Samet Doğru - Mesut Alan /İHA)