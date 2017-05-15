Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kartal zirveyi bırakmadı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kartal zirveyi bırakmadı

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşma siyah-beyazlı ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar
30. dakikada Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta top direğin hemen üzerinden auta çıktı.
32. dakikada Oğuzhan'ın ceza sahası içerisinde çevirdiği topu Jorquera son anda kornere gönderdi.
34. dakikada Quaresma'nın sağ kanattan trivela vuruşuyla kaleye gönderdiği topu Harun son anda kornere tokatladı.
39. dakikada Marcelo'nun indirdiği topla sol çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Aboubakar'ın şutu yandan auta çıktı.
46. dakikada Quaresma'nın ceza sahası dışından çektiği şut yandan auta gitti.
52. dakikada Bilal'ın pasında topla buluşan Stancu'nun ceza sahası içerisine girer girmez çektiği şut üstten dışarıya çıktı.
60. dakikada Jorquera'nın pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Kubilay'in şutunu Fabri kurtardı.
61. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Oğuzhan'ın şutunu direk dibinden Harun son anda kornere tokatladı.
62. dakikada Aboubakar'ın ceza sahası içerisinde aşırtma vuruşunu Harun son anda kornere çeldi.
65. dakikada Aboubakar'ın ara pasıyla kaleciden sıyrılan Cenk, meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 0-1
67. dakikada Cenk'in pasıyla sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Quaresma'nın aşırtma vuruşu üst direkten auta çıktı.
90+5. dakikada Tolgay'ın pasıyla kaleciyi çalımlayan Abobakar topu boş kaleye gönderdi. 0-2

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Bülent Yıldırım xx, Serkan Olguncan xx, Asım Yusuf Öz xx
Bursaspor: Harun Tekin xx, Erdem Özgenç x, Tomas Sivok x, Ertuğrul Ersoy xx, Aziz Behich xx (Onur Atasayar dk. 55 xx), Şamil Çinaz xx, Cristobal Jorquera xx, Sinan Bakış xx, Bilal Kısa x, Emre Taşdemir x (Bogdan Stancu dk. 46 x), Kubilay Kanatsızkuş x (Sercan Yıldırım dk. 82 xx)
Yedekler: Mert Günok, İsmail Konuk, Ricardo Faty, Furkan Soyalp
Teknik Direktör: Adnan Örnek
Beşiktaş: Fabricio Ramirez xx, Gökhan Gönül xx (Andreas Beck dk. 79 xx), Marcelo Filho xx, Dusko Tosic xxx, Adriano Claro xxx, Atiba Hutchinson xx (Cenk Tosun dk. 63 xxx), Tolgay Arslan xxx, Ricardo Quaresma xxx (Necip Uysal dk. 89 ?), Oğuzhan Özyakup xx, Ryan Babel xx, Vincent Aboubakar xxx
Yedekler: Tolga Zengin, Atınç Nukan, Gökhan İnler, Demba Ba
Teknik Direktör: Şenol Güneş
Goller: Cenk Tosun (dk. 65), Abobakar (dk. 90+5) (Beşiktaş)
Sarı kartlar: Bilal Kısa, Tomas Sivok, Ertuğrul Ersoy, Cristobal Jorquera, Şamil Çinaz (Bursaspor), Ricardo Quaresma, Ryan Babel (Beşiktaş)
(Abdullah Çibir - Ahmet Faruk Çabuk - Samet Doğru - Mesut Alan /İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Kartal zirveyi bırakmadı
Tunceli'de basma düzenekli patlayıcı bulundu
Cinsel istismardan yargılanan şahsın tahliye talebine ret
ABD Dışişleri Bakanlığı: Esed rejimi binlerce insanı öldürüp fırınlarda yaktı
Merkel ile görüştü
Fener'in yıldızını dolandıran menajere gözaltı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Cumhuriyet'ten afiş skandalı: Photoshop'lu yalan haber
Cumhuriyet'ten afiş skandalı: Photoshop'lu yalan haber
Muğla'da 24 kişinin öldüğü kaza anı böyle görüntülendi
Muğla'da 24 kişinin öldüğü kaza anı böyle görüntülendi
Erdoğan'dan Atatürk yorumu!
Erdoğan'dan Atatürk yorumu!
Putin'den Türkiye'ye YPG mesajı!
Putin'den Türkiye'ye YPG mesajı!
Tüm dünya 10 şirkete çalışıyor
Tüm dünya 10 şirkete çalışıyor
Erdoğan: İttifaka gölge düşerse başımızın çaresine bakarız!
Erdoğan: İttifaka gölge düşerse başımızın çaresine bakarız!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Kartal zirveyi bırakmadı
Kartal zirveyi bırakmadı
Tunceli'de basma düzenekli patlayıcı bulundu
Tunceli'de basma düzenekli patlayıcı bulundu
Cinsel istismardan yargılanan şahsın tahliye talebine ret
Cinsel istismardan yargılanan şahsın tahliye talebine ret
ABD Dışişleri Bakanlığı: Esed rejimi binlerce insanı öldürüp fırınlarda yaktı
ABD Dışişleri Bakanlığı: Esed rejimi binlerce insanı öldürüp fırınlarda yaktı
Merkel ile görüştü
Merkel ile görüştü
Fener'in yıldızını dolandıran menajere gözaltı
Fener'in yıldızını dolandıran menajere gözaltı
Sivasspor'a coşkulu karşılama
Sivasspor'a coşkulu karşılama
Gazeteci Oğuz Güven tutuklandı
Gazeteci Oğuz Güven tutuklandı
İlk yarı golsüz bitti
İlk yarı golsüz bitti
ABD'den şok Esed iddiası
ABD'den şok Esed iddiası
Azerbaycan, Ermenistan'a ait uçaksavar füze sistemini imha etti
Azerbaycan, Ermenistan'a ait uçaksavar füze sistemini imha etti
Kritik karşılaşmadan notlar: Güvenlik üst seviyede
Kritik karşılaşmadan notlar: Güvenlik üst seviyede

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English