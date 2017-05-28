Kartal Yuvası internet sitesi yoğunluktan çöktü

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 yenip ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın resmi mağazası olan Kartal Yuvası, yoğunluktan çöktü.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Gaziantepspor'u 4-0 yenip ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş'ın resmi mağazası olan Kartal Yuvası, yoğunluktan çöktü.

Spor Toto Süper Lig 2016-2017 Turgay Şeren sezonu şampiyonu olan Beşiktaş, tarihinde 15'ince kez şampiyonluğunu ilan ederken, armasına üçüncü yıldızı taktı. Beşiktaş Kulübü'nün resmi mağazası olan Kartal Yuvası ise 15. şampiyonlukla birlikte alınan 3. yıldıza özel ürünlerin satışa çıktığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet mağazası 'www.kartalyuvasi.com.tr' adresli site taraftarların yoğunluğundan dolayı çöktü. Siteye girmeye çalışan ancak karşılarında 'Server Error in '/' Application.' hata ekranı gören taraftarlar, aksaklığı fark ederek çıkış yaptı.

(Umutcan İşledici/İHA)