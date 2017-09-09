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Kartal, transfer sezonunu verimli geçirdi
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Kartal, transfer sezonunu verimli geçirdi

Son şampiyon Beşiktaş, sezon başı transfer döneminde kadrosuna 8 oyuncu kattı. Finansal Fair-play anlaşması bulunan siyah-beyazlılar, 3 ismi kiralık olarak alırken, dünyaca ünlü yıldız Pepe'ye ise bonservis bedeli ödemeden Beşiktaş formasını giydirdi.

Son şampiyon Beşiktaş, sezon başı transfer döneminde kadrosuna 8 oyuncu kattı. Finansal Fair-play anlaşması bulunan siyah-beyazlılar, 3 ismi kiralık olarak alırken, dünyaca ünlü yıldız Pepe'ye ise bonservis bedeli ödemeden Beşiktaş formasını giydirdi.
Futbolda 2017-2018 sezonu 17 Haziran'da başlayan 1. transfer ve tescil döneminin 8 Eylül'de sona ermesiyle Beşiktaş'ın da transfer tablosu belli oldu. Siyah-beyazlı ekipte transfer döneminde kadroya katılan 8 oyuncunun 1 tanesine bonservis bedeli ödenmezken, 3 oyuncu da kiralık olarak transfer edildi.

DÜNYA YILDIZLARI FORMA GİYDİ
Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Caner Erkin'in kadroya katılmasıyla başlayan transfer hareketliliği, dünya devi Real Madrid'den bonservis bedeli ödemeden transfer edilen Pepe ile sürdü. Beşiktaş, Gaziantepspor'dan genç oyunu Orkan Çınar'ı da renklerine bağlarken, yıldız yağmuru da Valencia'dan İspanyol oyuncu Alvaro Negredo ve Inter'den Şilili Gary Medel ile devam etti. Siyah-beyazlılar, geçen sezon Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Hollandalı oyuncu Jeremain Lens'i de kulübü Sunderland'den 1 yıllığına kiraladı. Geçen sezon başında Benfica'dan 2 yıllığına kiralanan Talisca'nın kiralık sözleşmesi bu sene de uzatıldı. Portekiz ekibi ile yaşanan lisans sıkıntısına rağmen, siyah-beyazlı takım FIFA'ya başvurarak, bu problemi ortadan kaldırdı ve Brezilyalı futbolcuyla 1 yıllık anlaşmaya vardı.

GİDENLER KERVANI
Beşiktaş'ta hareketli geçen transfer döneminde 9 oyuncu ile anlaşma sağlanırken, 10 oyuncuyla da yollar ayrıldı. Kiralık olarak forma giyen Aboubakar, Demba Ba ve Ersan ile sözleşme uzatılmayarak yollar ayrıldı. Geçen sezon etkili bir performans ortaya koyarak, siyah-beyazlı savunmayı toplayan Marcelo, Fransız ekibi Olympique Lyon'a transfer olurken, savunmada görev yapan bir diğer oyuncu Rhodolfo da Brezilya ekiplerinden Flamengo'ya gitti. Siyah-beyazlılarda Andreas Beck transfer döneminin son gideni olurken, Alman oyuncu Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile anlaşma sağladı. Bu isimlerin yanı sıra Ömer Şişmanoğlu ve Gökhan İnler ile yollar ayrılırken, Pedro Franco ve Milosevic ise kiralık olarak gönderildi.
Beşiktaş'ta 2017-2018 sezonu 1. transfer dönemi gelen ve giden oyuncuların detayları şu şekilde:

GELENLER
Pepe (Real Madrid): 2+1 yıllık
Alvaro Negredo (Valencia): 2+1 yıllık
Gary Medel (Inter): 3+1 yıllık
Jeremain Lens (Sunderland): Kiralık
Caner Erkin (Inter): 3 yıllık
Orkan Çınar (Gaziantepspor): 5 yıllık
Talisca (Benfica): Kiralık
Atınç Nukan (Leipzig): Kiralık

GİDENLER
Marcelo: Olympique Lyon
Beck: Stuttgart
Rhodolfo: Flamengo
Gökhan İnler: Serbest
Ömer Şişmanoğlu: Serbest
Pedro Franco: Boluspor (Kiralık)
Milosevic: Çaykur Rizespor (Kiralık)
Ersan Gülüm: Kiralıktan geri döndü
Aboubakar: Kiralıktan geri döndü
Demba Ba: Kiralıktan geri döndü
(Bora Akyol/İHA)
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