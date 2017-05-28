Kartal sahilde erkek cesedi bulundu

Kartal sahilde sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu.

Kartal sahilde sabah saatlerinde bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kartal sahilde sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlar, 30 yaşlarında bir erkeğe ait ceset buldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, ceset üzerinde incelemelerde bulundu. Üzerinde kimlik çıkmayan şahsın kafasında yaralanma tespit edildi. Şahsın neden öldüğü henüz belirlenemezken, olay yerindeki incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

(Mustafa Esen / İHA)