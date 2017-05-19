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Kartal sahil yolundaki kaza kamerada
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Kartal sahil yolundaki kaza kamerada

Kartal sahil yolunda sabah saatlerinde meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Kartal sahil yolunda sabah saatlerinde meydana gelen ve 6 kişinin yaralandığı kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da, Kartal sahil yolunda sabah saatlerinde İlhan Çallıkoğlu'nun kullandığı 34 LZ 6915 araç ters istikamete girdiği iddia edilen 34 JMR 53 plakalı İhsan Erbaşoğlu yönetimindeki araca çarpmıştı. 6 kişinin yaralandığı kazaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Erbaşoğlu'nun kullandığı araç yola çıkıyor. Bu sırada ana yolda hızla seyir halinde giden İlhan Çallıkoğlu'nun kullandığı araç hızla yola çıkan araca çarpıyor. Araç çarpmanın etkisiyle adeta şaha kalkıyor. Daha sonra vatandaşlar yaralıların yardımına koşuyor.
(Cenk İşver / İHA)

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