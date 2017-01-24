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Kartal deplasmanda uçuyor
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Kartal deplasmanda uçuyor

Beşiktaş, ligin geride kalan 18 haftasında topladığı 41 puanla zirveye yerleşti. Siyah-beyazlıların zirve yolundaki en önemli artısı ise deplasmanlarda topladığı puanlar.

Beşiktaş, ligin geride kalan 18 haftasında topladığı 41 puanla zirveye yerleşti. Siyah-beyazlıların zirve yolundaki en önemli artısı ise deplasmanlarda topladığı puanlar.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasına lider olarak giren Medipol Başakşehir'in, deplasmanda Fenerbahçe'ye mağlup olmasının ardından gözler Beşiktaş'a çevrildi. Alanya deplasmanında galip gelmesi halinde zirveye yerleşecek olan Beşiktaş, beklentileri karşıladı.

DEPLASMANDA 21, EVDE 18 PUAN
Teknik Direktör Şenol Güneş, deplasmanda takımını uçuruyor. Zira siyah-beyazlı futbolcular ligde 18 hafta geride kalırken, içeride 8, dışarıda ise 10 maça çıktı. Evinde oynadığı 8 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik alan Kara Kartal, deplasmanda oynadığı 10 maçta ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deplasmanda 21, evinde ise 18 puan toplayan Şenol Güneş'in öğrencileri, bu ortalamayla 19. hafta öncesi liderliği Başakşehir'in elinden aldı.

İSTATİSTİKLER BEŞİKTAŞ DİYOR
Süper Lig'de deplasman maçları baz alındığında şuan ligin en iyisi Beşiktaş. 21 puanla adeta deplasmanlarda uçuşa geçen Kara Kartal'ı, deplasmanda 18'er puan toplayan sırayla Medipol Başakşehir ve Galatasaray takip ediyor. Dış sahada aldığı 6 galibiyet de siyah-beyazlıları galibiyet sayısında zirvede tutuyor. Beşiktaş'ı gol yollarında deplasmanda uçuran isimler ise 5 golle Cenk Tosun ve 3 golle Talisca.
(Doğan Gündoğdu / İHA)


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