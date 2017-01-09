09.01.2017 11:52 Kartal'da telefon dolandırıcıları polise yakalandı

Kartal'da telefonla aradığı kadını 'sigortacıyım' diyerek dolandıran zanlı, Asayiş Büro ekiplerince yakalandı. Kartal'da telefonla aradığı kadını "sigortacıyım" diyerek dolandıran zanlı, Asayiş Büro ekiplerince yakalandı.

Kartal'da B.F. isimli kadını arayan dolandırıcılar, kendilerine bu kez sigortacı olarak tanıttı. Kadının kullandığı krediden dolayı yanlış hesaplanan hayat sigortası bedelinin hesabına iade edileceğini söyleyen zanlılar, telefona SMS ile gelen şifreyi istedi. Daha önceden hesap bilgilerini ele geçirdikleri kadından aldıkları şifre ile hesabında 21 bin 500 TL çeken zanlılar, ardından kayıplara karıştı.

Bankadan telefonuna gelen mesaj ile dolandırıldığını anlayan kadın, polise başvurdu. Olayı soruşturan Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, B.K. isimli şahsın banka şubesinden 04.01.2017 günü saat 11.56'da 21 bin 500 TL parayı çektiğini belirledi. Gözaltına alınan B.K., akrabası M.O. isimli şahsın kendisinin hesabına 21 bin 500 TL para havale ettiğini ve bu parayı çekerek kendisine verdiğini söyledi. Bunun üzerine M.O. da polis tarafından gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K. hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, M.O. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.



