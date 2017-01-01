01.01.2017 06:26 Kartal'da sıkışmalı kaza, 3 yaralı

Kartal'da sabah saat 05.30 sıralarında takla atan bir otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobil içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından güçlükle çıkarıldı. Kartal'da sabah saat 05.30 sıralarında takla atan bir otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılardan otomobil içerisinde sıkışan 2 kişi itfaiye tarafından güçlükle çıkarıldı.



Kartal Yakacık D-100 karayolu üzerinde Maltepe istikametine seyir halinde bulunan Oğuzhan Usmak yönetimindeki 34 UC 5404 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve ardından takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü Osman Usmak ile birlikte 3 kişi yaralandı. Otomobilin sürücüsü Osman Usmak kendi imkanları ile araçtan çıkarken otomobildeki 2 kişi ise araçta sıkıştı. Yaralılara önce olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Daha sonra olay yerine gelen itfaiye ise yaralıları çıkarmak için bir süre uğraş verdi. Yaralılar, bir süre devam eden çalışmanın ardından çıkarılarak ambulanslarla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

