Kartal borsada da uçtu

Dün akşam derbide Galatasaray'ı tek golle geçen Beşiktaş'ın yüzü borsada da güldü.

Dün akşam derbide Galatasaray'ı tek golle geçen Beşiktaş'ın yüzü borsada da güldü.

Şampiyonluk yarışında dün akşam derbide Galatasaray'ı tek golle geçen Beşiktaş'ta yüzler borsada da gülüyor. Galibiyetin ardından Beşiktaş hisseleri (BJKAS) Borsa İstanbul'da yüzde 5'e varan yükseliş gösterdi. Dün, 5,790 puandan kapanan hisseler güne 6,030 puandan başladı. Hisseler şu sıralarda yüzde 4,80 ile 5 arasında artış gösteriyor.

