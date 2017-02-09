09.02.2017 15:28 Kartal Bolu'da mola verdi

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Karabük'e giderken Bolu'da yemek için mola verdi. Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Karabük'e giderken Bolu'da yemek için mola verdi.

Spor Toto Süper Lig'in 44 puanla lideri olan Beşiktaş, ligin 20. haftasının açılış maçında deplasmanda Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak. Yarın oynanacak karşılaşma için bugün yola çıkan siyah-beyazlılar Bolu'da yemek için mola verdiler. Futbolculara yoğun ilgi gösteren taraftarlar fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştılar.

Siyah-beyazlı ekip, yemeğin ardından güvenlik önlemi altında Karabük'e gitmek için tekrar yola çıktı.

(Bülent Velioğlu - Faruk Çidem / İHA)

