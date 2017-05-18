Kart bilgilerini ele geçirip 2 milyonluk vurgun yapmışlar

İstanbul'da, vatandaşların kredi kart bilgilerini ele geçirerek 2 milyon liralık vurgun yapan suç örgütü çökertildi. 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çete elebaşı Ufuk Utku U.'nun da aralarında olduğu 21 kişi gözaltına alınırken, zanlılardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da, vatandaşların kredi kart bilgilerini ele geçirerek 2 milyon liralık vurgun yapan suç örgütü çökertildi. 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çete elebaşı Ufuk Utku U.'nun da aralarında olduğu 21 kişi gözaltına alınırken, zanlılardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 1 yıl boyunca takip ettikleri çete üyelerine yönelik olarak operasyon düzenledi. Polisi harekete geçiren olay, kredi kart bilgilerinin çalındığını ifade eden banka müşterilerinin şikayetleri üzerine ortaya çıktı.



ÜÇ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Kartlarından yüklü miktarda çekim yapıldığını belirten müşterilerin verdiği bilgiler üzerine harekete geçen polis, 1 yıl boyunca takibe aldığı çete üyelerine İstanbul, Adana ve Malatya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, yüzlerce kişinin kredi kart bilgisini ele geçirerek, "mail order" sistemi üzerinden 2 milyon liralık alışveriş yapan çete çökertildi. Baskınlarda 21 şüpheli yakalanırken, çete elebaşı Ufuk Utku U.'nun 30 yıl kesilmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.



ÇETE, SAHTE EVRAKLARLA PARAVAN ŞİRKETLER KURMUŞ

Araştırmalarda, şüphelilerin, ele geçirilen kart bilgileri ile oto yedek parçasından, araç lastiğine, makineden elektronik eşyaya farklı ürünler aldıkları anlaşıldı. Şüphelilerin şebeke olarak faaliyet gösterdiği de belirlendi.

Polisin takibi sırasında ortaya çıkardığı yöntemler arasında, şebeke üyelerinin sahte mühür ve evraklarla çok sayıda sahte şirket kurduğu öğrenildi. Daha sonra ise, farklı firmalarından yüklü siparişlerle alışveriş yapıldığı kaydedilirken, bu ödemelerin ise kopyalanmış kartlar kullanılarak "mail order" sistemi üzerinden gerçekleştirildiği ortaya çıkarıldı. Şebekenin, haksız kazançla edinilen ürünleri ise internet üzerinden tek tek, veya sahte şirketler üzerinden toplu olarak satıldığı belirtildi.



ŞEBEKE LİDERİNİN 30 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNUYOR

Dolandırıcıların Türkiye genelinde yüzlerce kişinin kredi kartını kullandığını belirleyen polis, 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan çetenin elebaşı Ufuk Utku U.'nun da aralarında olduğu 21 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanırken, 13 şüpheli ise adli kontrol şartı ile salıverildi. Şüphelilerden 1'inin ise savcılık tarafından serbest bırakıldığı kaydedildi.



DOLANDIRICILIK YAPMAK İÇİN KULLANILAN ÇOK SAYIDA MATERYAL ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlarda, 9 bin 25 lira nakip para, Kart kopyalama düzeneği oluşturmaya yarayan çok sayıda elektronik cihaz, 35 adet cep telefonu, 53 adet sim kart, 5 adet dizüstü bilgisayar, 2 adet tablet notebook, 8 adet hafıza kartı, 14 adet harddisk, 22 adet promosyon kartı, 18 adet kredi kartı kopyalama düzeneği, 2 adet yazılımı ile oynanmış post cihazı, 2 adet manyetik kart okuyucu, 3 adet farklı kişiler üzerine düzenlenmiş sahte nüfuz cüzdanı, 11 adet farklı bankalara ait kredi kartı, 1 adet yazıcı ve tarayıcı ve 1 adet laminasyon cihazı ele geçirildi.

(Sadık Kahraman/İHA)