29.12.2016 14:58 Karşıyaka hazırlıklara başladı

Soner Tolungüç'ün istifanın ardından Teknik Direktör Turgut Uçar ile anlaşan Karşıyaka, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor. Soner Tolungüç'ün istifanın ardından Teknik Direktör Turgut Uçar ile anlaşan Karşıyaka, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.



Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Karşıyaka, ligin ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik Direktör Soner Tolungüç'ün istifasının ardından Turgut Uçar'la anlaşan yeşil-kırmızılı ekip, Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'nde kampa girdi. Teknik Direktör Turgut Uçar yönetiminde yoğun yağış altında yapılan idmanda ısınma hareketlerinin ardından teknik-taktik çalışması yapan oyuncular, dört takıma ayrılarak çift kale maç yaptı. Yaklaşık bir saat süren çalışmada, izinli olan Tayfun Pektürk ve Can Erdem yer almadı.



Karşıyaka çalışmalarına yarın sabah devam edecek.

