Karşıya geçmeye çalışan kadın otomobilin altında can verdi

Denizli'de, işe gitmek için otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan tekstil işçisi kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Denizli'de, işe gitmek için otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan tekstil işçisi kadın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saat 09.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Denizli-İzmir Karayolu Anemon Otel önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Güney ilçesinden gelen Fatma Çetmen (40), çalıştığı fabrikaya gitmek için karayolunun kenarında otobüsten indi. Yolun karşısına geçmek isteyen Çetmen, yolun ortasına geldiği sırada Abdullah Yasin Ç.'nin kullandığı 20 H 3534 plakalı otomobilin çarpması sonucu yola savruldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Çetmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Trafik polisleri yolda önlem alarak trafiği tek şeritten sağladı. Çetmen'in cenazesi, Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Abdullah Yasin Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Medeni Topaloğlu/İHA)