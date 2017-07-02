Karşıya geçmek isterken sele kapıldı. Ukrayna'da bir kadın sel sularının aktığı yoldan karşıya geçmeye çalışıyor. Yolu yarılayan kadın suyun şiddetine dayanamayarak sele kapılıyor.Talihsiz kadının durumu bilinmezken o anlar amatör kameraya yanıyor.
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