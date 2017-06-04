Karşı şeride geçen tır 6 otomobili biçti: 8 yaralı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde karşı şeride geçen tır, 6 otomobili biçti. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde karşı şeride geçen tır, 6 otomobili biçti. Kazada 8 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Karamürsel ilçesi Merkez ışıklar mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre 06 HB 7177 çekici plakalı tır ile Yalova istikametine seyreden Turgay K. direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti. Bu sırada Kocaeli istikametine gitmekte olan otomobilleri altına alan tır, güçlükle durabildi.

Kazanın ardından ortalık adeta savaş alalına döndü. Tır ve dorsesi devrilirken bazı otomobillerde takla attı. Kazada tır sürücüsü Turgay K. ile otomobillerde bulunan Eyüp Ş., Bayram K., Ömer Faruk E., Gülsüm E., Şengül Ç. ve ismi öğrenilemeyen iki kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası Kocaeli-Bursa karayolu trafiğe kapandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulansları ile çevrede bulunan hastanelere sevk edildi. Kaza yerinde araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Uğur Buber / İHA)