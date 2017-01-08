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Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma programı
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Kars'ta Sarıkamış şehitlerini anma programı

Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Kars Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç katılımıyla anma programı düzenlendi.

Sarıkamış şehitlerini anma etkinlikleri kapsamında Kars Yukarı Sarıkamış Şehitliği'nde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç katılımıyla anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitlerin için edilen duaların ardından şehitlere saygı atışı yapıldı. Şehitlik Anıtı'na çelenklerin sunumun ardından başlayan programda bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı anlatıldı.

Anma programında konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ecdadın 100 yıl önce gözünü kırpmadan donma pahasına şehit olmaya gittiğini belirtti. Arlsan, şahadete yürüyenlerin Yemen, Şam, Bağdat ve Anadolu topraklarının her bir tarafından gelerek vatanı savunduğunu söyledi. Arslan, "Ecdat 100 yıl önce burada bu toprakları vartan olmak uğruna savunurken, gözünü kırpmadan donmak pahasına şehit olmaya giderken, Çanakkale'de gelen vardı. Balkanlardan vardı, Yemen'den vardı. Şam'dan vardı, Bağdat'tan vardı, Bakü'den vardı. Türkiye'nin Anadolu topraklarının her yerinden bir olarak, beraber olarak burada vatanı savunuyorlardı. İşte o ecdadın izinden yürümek üzere bugün Anadolu'nun her yerinden gelen misafirlerimiz şüheda ile birlikte yürüyen, şühedanın izinde yürüyen, onların ruhlarının şad olması adına onları saygıyla anan, yad eden misafirlerimiz vardı. Bugün de o ecdadın izinden gitmek üzere ülkenin her tarafından gelerek onları saygıyla yad eden insanlarımız vardı. Bugün Türkiye'nin birçok ilinde şühedanın izinde giden insanlarımız vardı. Biz istiyoruz ki gençlerimiz geçmişini, topraklarının kıymetini, beraber Türkiye olmanın kıymetini iyi bilsin. 100 yıl önce 15 yaşındaki fidanlar bu toprakları bize vatan bırakmak için nasıl şehit oldularsa 15 Temmuz'da da yaşına bakmaksızın gençlerimiz de meydanlara çıktılar ve vatanı savundular. Kadınlarımız, Nene Hatun misali kahramanlıklar gösterdiler" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ise Bakanlığı öncülüğünde Türkiye'nin 81 ilinde Sarıkamış şehitleri için anma yürüyüşlerinin yapıldığını kaydetti. Kılıç, "Bu yılın farklı bir özelliği var. Bu yıl, 15 Temmuz 2016 gecesinde Türkiye'de yaşanan ihanetin, kalkışmanın bertaraf edilmesinin ardından Sarıkamış şehitlerini anmada beraberiz. 102 yıl önce nasıl ki ecdadımız burada vatan uğruna, millet uğruna, bayrak uğruna şehit oldularsa 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara çıkan aziz milletimiz, yine devletine bayrağına sahip çıktı. Şehitlerin emanetini yere düşürmedi. Dolayısıyla burada ecdadımıza 'Fedakarlıklarınızı biliyoruz, her daim sahip çıkacağız' diyoruz" diye konuştu.

Bakan Arslan ve Kılıç'ın, Çanakkale'den getirilen bir miktar toprağı, Sarıkamış Şehitliği'ne bırakmasıyla program son buldu.
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