Kars'ta rüzgar cami minaresini yıktı

Kars'ta şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı, çatıları uçurdu.
Kars'ta şiddetli rüzgar cami minaresini yıktı, çatıları uçurdu. Kars'ta etkili olan yağmur ve şiddetli hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Arpaçay İlçesi'ne bağlı Kümbet Köyünde bir caminin minaresi yıkıldı, Sarıkamış'ta bazı binaların çatısı uçtu. Can kaybının yaşanmadı olayda maddi hasar meydana geldi. Öte yandan Kars'ta yağışlı ve rüzgarlı havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı bildirilirken, vatandaşlar dolu yağışına karşı uyarıldı.
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