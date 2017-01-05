05.01.2017 15:03 Kars'ta 'Ecdada Mektup' yarışmasında rekor okul

Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen asker, polis ve sivillere hitaben yazılmak üzere 'Gençlerden Ecdada Mektup 15 Temmuz Şehitlerine' yarışması düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanlığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit düşen asker, polis ve sivillere hitaben yazılmak üzere 'Gençlerden Ecdada Mektup 15 Temmuz Şehitlerine' yarışması düzenlendi.



Endüstri Meslek Lisesi Okul Müdürü Suat Erdağı'nın desteğiyle yarışmaya 510 adet mektupla başvurarak Kars'taki okullar arasında yarışmaya büyük bir katılım sağladı.



Yarışma ile ikinci İstiklal mücadelesi olarak nitelendirilen 15 Temmuz Milli Mücadelesini hafızalarda diri tutmak amaçlanırken, yarışmaya 14-29 yaş arasındaki tüm gençler katılabilecek.



14-17, 18-21, 22-29 yaş kategorilerinde düzenlenecek yarışmada dereceye girenlerden birinciye, ultrabook, ikinciye dizüstü bilgisayar ve üçüncüye akıllı telefon verilecek.



Dereceye giren gençler ayrıca Gençlik Haftası'nda Ankara'ya getirilerek temsilci gençlerin programına katılacak, yazdıkları mektupları devlet büyüklerine verme fırsatı yakalayacak.



Yarışmanın sonuçları 15 Nisan 2017 tarihinde "www.gsb.gov.tr" adresinden ilan edilecek.



Yarışmayla ilgili açıklama şöyle: "15 Temmuz gecesi ülkeyi bir kaos ortamına sürüklemek, milletin egemenliğini elinden almak ve iradesini gasp etmek için kalkışılan hain darbe teşebbüsünün, canını millet için feda, bedenini de siper eden şehitler ve gaziler sayesinde bertaraf eden ve uğruna ne yapsak az, ne desek eksik olacak kahramanlarımız için düzenlenen bu yarışma, kelimelerden inşa edilmiş bir anıt ve gençliğimizin 15 Temmuz şehitlerine bir saygı duruşu olacaktır."

