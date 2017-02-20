Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Kars'ta 21 kişiye FETÖ gözaltısı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Kars'ta 21 kişiye FETÖ gözaltısı

Kars'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında öğretim görevlisi, müftülük personeli, kalkınma ajansı personeli, memurlarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kars'ta FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda aralarında öğretim görevlisi, müftülük personeli, kalkınma ajansı personeli, memurlarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.
FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlar devam ediyor. Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülmekte olan soruşturmaları kapsamında; Kars Kafkas Üniversitesinde öğretim görevlisi ve diğer kadrolarda görevli 15 şüpheli, Kars İl Müftülüğünde görevli 2 şüpheli, Serhat Kalkınma Ajansında görevli 2 şüpheli, Kars PTT İl Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünden OHAL KHK'ları ile devlet memurluğundan çıkartılan 2 şüpheli ve özel şirketlerde çalışan 2 şüpheli olmak üzere toplam 23 şüpheli şahıs hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi oldukları ve bazı şüphelilerin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin kendi aralarında kriptolu iletişimde kullanmış oldukları ByLock programı kullandıkları gerekçesi ile verilen gözaltı kararlarına istinaden operasyon düzenledi.
Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Kars il merkezi ile eş zamanlı olarak İstanbul ve Şırnak illerinde başlatılan operasyonlarda, toplam 21 kişi gözaltına alındı. Firari 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Öte yandan, Kars Kafkas Üniversitesinde gözaltına alınan 13 kişiden işlemleri tamamlanan 12 kişi Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Savcılığı sevk edilen 12 kişiden 6'sı tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 1 kişinin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Diğer kurumlardan gözaltına alınan 8 kişiden işlemleri tamamlanan 7 kişi Kars Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Savcılığa sev edilen 8 kişiden 3'ü tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 1 kişinin de emniyetteki işlemelerinin devam ettiği öğrenildi.
(Işık Çapanoğlu/İHA)

Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Nusaybin'de çatışma: 2 terörist öldürüldü
Serbest piyasada altın fiyatları
Çanta içerisinde 100 bin uyuşturucu hap bulundu
Süper Lig'den amatör kümenin eşiğine
15 ilde ByLock'çu 35 eski polis tutuklandı
Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yazıcıoğlu için infaz emrini veren ortaya çıktı! Bakın kimmiş
Yazıcıoğlu için infaz emrini veren ortaya çıktı! Bakın kimmiş
Amerikalı şirketten referandum anketi!
Amerikalı şirketten referandum anketi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şoke olacaklar şoke!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şoke olacaklar şoke!
Terör örgütü FARC tamamıyla silah bıraktı
Terör örgütü FARC tamamıyla silah bıraktı
Beşiktaş koşar adım şampiyonluğa gidiyor! 3-1
Beşiktaş koşar adım şampiyonluğa gidiyor! 3-1
Dick Advocaat'tan ayrılık sinyali
Dick Advocaat'tan ayrılık sinyali
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Nusaybin'de çatışma: 2 terörist öldürüldü
Nusaybin'de çatışma: 2 terörist öldürüldü
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada altın fiyatları
Çanta içerisinde 100 bin uyuşturucu hap bulundu
Çanta içerisinde 100 bin uyuşturucu hap bulundu
Süper Lig'den amatör kümenin eşiğine
Süper Lig'den amatör kümenin eşiğine
15 ilde ByLock'çu 35 eski polis tutuklandı
15 ilde ByLock'çu 35 eski polis tutuklandı
Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü
Otomobil tırın altına girdi: 2 ölü
'Referandum yarın yapılsa hazırız'
'Referandum yarın yapılsa hazırız'
Musul'un batısında 10 köy alındı: 79 DEAŞ'lı ldürüdldü
Musul'un batısında 10 köy alındı: 79 DEAŞ'lı ldürüdldü
Hırsızların vicdansızlığı pes dedirtti
Hırsızların vicdansızlığı pes dedirtti
Son 4 yılın en büyüğü: Piyasa değeri 4 milyon TL
Son 4 yılın en büyüğü: Piyasa değeri 4 milyon TL
Zara: Kendi tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını...
Zara: Kendi tarihini bilmeyenlerin coğrafyasını...
Edirne'de 330 bin TL'lik eroin hammaddesi ele geçirildi
Edirne'de 330 bin TL'lik eroin hammaddesi ele geçirildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English