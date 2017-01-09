09.01.2017 14:51 Kars Şehir Stadyumu Bakan Kılıç'ın gündeminde

Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri için Kars'a gelen ve Vali Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kars'ta yapımı yılan hikayesine dönen stadyumun müteahhidine, 'Bize bu noktada ayak uyduramayanlar, hızımıza yetişemeyenler 'siz bu işi beceremiyorsanız, biz bu işi becerecek kişilerle yolumuza yürümeye devam ederiz' diyerek tepki gösterdi. Sarıkamış Şehitlerini anma etkinlikleri için Kars'a gelen ve Vali Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kars'ta yapımı yılan hikayesine dönen stadyumun müteahhidine, "Bize bu noktada ayak uyduramayanlar, hızımıza yetişemeyenler 'siz bu işi beceremiyorsanız, biz bu işi becerecek kişilerle yolumuza yürümeye devam ederiz' diyerek tepki gösterdi.



Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca kent merkezinde yapımına başlanan ve geçen süre içerisinde bir türlü bitirilemeyen ve müteahhidinin, 'terör' bahanesi uydurarak işi durduğu stadyum son durumu Bakan Akif Çağatay Kılıç'a soruldu.



Gazetecilerin sorusunu cevaplayan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Kars'ta son günlerde kamuoyunda müzakere edilen bir konu oldu. Bu da özellikle merkezdeki stadyumun yenilenmesi ile alakalı yapılan çalışmaların ortaya konan süreç içerisinde buradan açıkça söylüyorum herhangi bir şekilde baskı olarak algılanmasın ama Kars'ta bir olumsuzluk yok. Ülkemizin hiçbir yerinde hiçbir yatırım hiçbir olumsuzluktan etkilenip de duracak, yavaşlayacak değildir. Bizim kararlılığımız ortadadır, hükümetimizin kararlılığımız ortadadır, Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ortadadır. Bu anlamda bize verilen talimat açıktır. Dolayısıyla yükleniciler açısından söylüyorum, bize bu noktada ayak uyduramayanlar, hızımıza yetişemeyenler siz 'siz bu işi beceremiyorsanız, biz bu işi becerecek kişilerle yolumuza yürümeye devam ederiz' der, yolumuza yürürüz" dedi.



Kars'taki işlerin herhangi bir şekilde, herhangi bir bahane ile güvenlik bahanesiyle, hele hele güvenlik bahanesiyle işlerin yavaş gitmesini dile getirmek haksızlıktır diyen Akif Çağatay Kılıç, "Ben burada bunu açıklıkla söylüyorum, Sarıkamış'taki Gençlik Merkezi inşaatımız ile alakalı biliyorsunuz, oradaki müteahhidimizin maalesef kendi işlerinin iyi gitmemesi sebebiyle bir değişiklik olma durumu oldu, bununla ilgili çalışmalarında son noktasına gelmiş vaziyetteyiz. Biz Kars'ın ne zaman anlamında, ne tesis anlamında hiçbir mağduriyet yaşamaması için yapılması gereken her şeyi yapacağız. Hızlandırılması gereken ne varsa hızlandırılacak. Tekrar söylüyorum bu hızımıza yetişemeyenlerle de o zaman yollarımızı ayırırız. Çünkü Türkiye'nin ve Kars'ın kaybedecek 1 saniyesi dahi yok. Bu anlamda kararlılığımız ortadadır. Bu bizim Türkiye'ye ve Kars'a sözümüzdür. Biz Cumhurbaşkanımızdan böyle öğrendik, başladığımız işi en kısa süre içerisinde vatandaşımızın hizmetine sunmak. Bize öğretilen budur. Dolayısıyla bizde bu şekilde ki bu yolda yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.



Bakan Akif Çağatay Kılıç, Kars şehir stadyumu ile ilgili durumu Ankara'da takip edeceğini gereken her şeyi yapacağını da sözlerine ekledi.



Bakan Kılıç'ın gündemine gelen Şehir Stadyumu; Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca alınan karar üzerine yıkımı yapılarak yerine modern ve günün şartlarına uygun bir stad yapılmasına karar verilmişti. Ardından 2015 Nisan'da yıkımı gerçekleştirilen stadyum geçen süre içerisinde bir türlü tamamlanamamıştı.



Normal şartlarda 6 Kasım 2016 tarihinde bitirilerek Karslıların hizmetine açılması gereken stadyum, ilgili firmanın, Bakanlığa müracaatı sonucu çalışmalar durdurulmuştu.



İlgili firma; "Terör olayları, imar planı değişikliği ile Belediye arsa ve ruhsat işlemleri"ni Bakanlığa gerekçe göstererek işi Aralık 2017'ye uzatmıştı.

