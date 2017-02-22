Kars buz tuttu

Sibirya soğuklarının etkisini sürdürdüğü Kars'ta hava sıcaklığı gece eksi 27 derece olurken, sabah termometreler eksi 22'yi gösterdi.

Sibirya soğuklarının etkisini sürdürdüğü Kars'ta hava sıcaklığı gece eksi 27 derece olurken, sabah termometreler eksi 22'yi gösterdi.

Batı'da güneş yavaş yavaş yüzünü gösterirken Kars'ta Sibirya soğukları etkili olmaya devam ediyor. Son günlerde en sert kışı yaşayan Karslılar, özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken soğuktan korunmak için kat kat giyiniyor. İş yerlerinin camları, kapıları hatta anahtarlarının donduğu kentte bazı vatandaşlar ise buz tutan camları saç kurutma makineleriyle açtı.

Vatandaşların soğuktan korunmak için kullandıkları atkı ve bereleri de adeta donarken, binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Hava sıcaklılığın gece eksi 27 dereceyi bulduğu Kars'ta, sabah ise hava sıcaklığı eksi 22 derece ölçüldü. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olması bekleniyor.

(Işık Çapanoğlu / İHA)