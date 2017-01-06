06.01.2017 15:48 Karpuzlu Kocakurt'unu Kaybetti

Karpuzlu MHP eski ilçe başkanlarından Kacakurt lakaplı Cafer Marangoz hayatını kaybetti. Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlığı olan Kocakurt'un ölümü sevenlerini üzdü. Karpuzlu MHP eski ilçe başkanlarından Kacakurt lakaplı Cafer Marangoz hayatını kaybetti. Bir süredir yaşlılığa bağlı rahatsızlığı olan Kocakurt'un ölümü sevenlerini üzdü.



Karpuzlu'da yaşayan MHP eski İlçe Başkanı Cafer Marangoz'un yaklaşık 1.5 yıldır rahatsızlığı nedeniyle hasta yatıyordu. Önceki durumu ağırlaşan Cafer Marangoz sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Kacakurt lakabıyla tanınan Cafer Marangoz'un ölümü sevenlerini ve partilileri üzdü.

