Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Karnından 13 litre sıvı çıktı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Karnından 13 litre sıvı çıktı

Konya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 52 yaşındaki Saadet Kızılkaya'nın karnından 13 litre sıvı çıkartıldı.

Konya'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 52 yaşındaki Saadet Kızılkaya'nın karnından 13 litre sıvı çıkartıldı.

Konya'da yaşayan 4 çocuk annesi Saadet Kızılkaya, yaklaşık 5 aydır karnı şişmeye ve ağrımaya başladı. Ağrıları her geçen gün artan ve nefes almakta güçlük çeken Kızılkaya, Medicana Konya Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tahliller sonucunda karnında 13 litre sıvı tümör olduğu tespit edilen Kızılkaya'nın ameliyatla karnındaki sıvı alındı.

Karın şişkinliğinden rahatsızlandığını ve önce bir kadın doğum doktoruna gittiklerini söyleyen Saadet Kızılkaya, "Bizi bir tıp fakültesine sevk ettiler. Biz de bu hastaneyi uygun bulduk. Ben menopoza gireceğimi düşünürken birden tümör olduğunu söylediler. Şok üstüne şok yaşadık, çünkü hiç beklemediğimiz bir durumdu. Tümör baya bir geniş karın içi zarımı kaplamış. İlk başta korkularım vardı ama şu anda kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum. Nefes almakta güçlük çekiyordum artık ama şu anda baya rahatım" sözlerini kullandı.

Gerçekleştirilen ameliyatın ardından hasta hakkında bilgi veren Medicana Konya Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Okuş, "Hastanın karnında çok büyük bir miktarda sıvı vardı. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra bunun tümöre ait bir sıvı olduğuna karar verildi. Bu tümör sık görülen bir tümör değil, nadir görülen bir tümör" dedi.

Ameliyat ekibinde yer alan Medikal Onkoloji Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Tunç Güler ise, hastaya uyguladıkları ameliyat metodunu ısıtılmış karın içi kemoterapi uygulaması olarak açıklarken, "Yaklaşık 42 dereceye kadar ısıtılmış kemoterapi solüsyonunu belli bire süre dahilinde karın içine tatbik etmek suretiyle yapılan bir uygulama. Kendi hastamızda uygun gördüğümüz dozlarda biraz daha farklı bir bakış açısıyla ele alarak tedavisini uyguladık. Bildiğimiz kadarıyla bu tedavi yöntemi Konya'da ilk olarak uygulandı. Hastanemizde ekim arkadaşlarımızla bu hasta için bu yöntemi Konya'da uygulamış olmaktan son derece mutluyuz. Böyle bir tedavi yöntemini de Konya'ya kazandırdığımız için ayrıca çok mutluyuz" diye konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İhsan Kalkavan hakkında yakalama kararı
Suriye'den getirilen yaralı sayısı 199'a ulaştı
Batman'da 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü düzenlenecek
Milas'ta belediye ihalelerine yoğun ilgi
Suriye'den getirilen yaralı sayısı 199'a ulaştı
Bilecikspor, Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
IŞİD 2 Türk Askerini yaktı! Korkunç iddia...
IŞİD 2 Türk Askerini yaktı! Korkunç iddia...
IŞİD, El Bab'da 2 Türk tankı, buldozer ve ZPT aracını ele geçirdi
IŞİD, El Bab'da 2 Türk tankı, buldozer ve ZPT aracını ele geçirdi
Moskova metrosunda meydana gelen patlama anı, kameralara böyle yansıdı
Moskova metrosunda meydana gelen patlama anı, kameralara böyle yansıdı
Rize'deki Atatürk heykeli yalan çıktı!
Rize'deki Atatürk heykeli yalan çıktı!
Trabzonspor Kızılcabölükspor maçında gol yağmuru
Trabzonspor Kızılcabölükspor maçında gol yağmuru
İşte kar tatili olan iller!
İşte kar tatili olan iller!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İhsan Kalkavan hakkında yakalama kararı
İhsan Kalkavan hakkında yakalama kararı
Suriye'den getirilen yaralı sayısı 199'a ulaştı
Suriye'den getirilen yaralı sayısı 199'a ulaştı
Batman'da 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü düzenlenecek
Batman'da 'Teröre lanet, kardeşliğe davet' yürüyüşü düzenlenecek
Milas'ta belediye ihalelerine yoğun ilgi
Milas'ta belediye ihalelerine yoğun ilgi
Suriye'den getirilen yaralı sayısı 199'a ulaştı
Suriye'den getirilen yaralı sayısı 199'a ulaştı
Bilecikspor, Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamladı
Bilecikspor, Bozüyük Belediyesi İdman Yurdu maçı hazırlıklarını tamamladı
Kocaman yürekli 2 çocuk harçlıklarını Halep'e gönderdi
Kocaman yürekli 2 çocuk harçlıklarını Halep'e gönderdi
Kocaeli'de 12 kişi FETÖ'den adliyeye sevk edildi
Kocaeli'de 12 kişi FETÖ'den adliyeye sevk edildi
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
Aydın Ticaret Borsası'nda günlük oluşan fiyatlar
Sultanbeyli'ye kitap kafe ve bilgi evi geliyor
Sultanbeyli'ye kitap kafe ve bilgi evi geliyor
Arsin OSB'den Halep'e ayakkabı yardımı
Arsin OSB'den Halep'e ayakkabı yardımı
Elazığ'da Bylock kullanan 15 polis adliyeye sevk edildi
Elazığ'da Bylock kullanan 15 polis adliyeye sevk edildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English