Karnı acıkan martı bunu yaptı

İstanbul Fatih'te karnı acıkınca evin camına gagasıyla vuran sevimli martı renkli görüntüler oluşturdu.
İstanbul Fatih'te karnı acıkınca evin camına gagasıyla vuran sevimli martı renkli görüntüler oluşturdu. Fatih'te karnı her acıktığında geldiği evin camına vuran sevimli martı renkli görüntüler oluşturuyor. Yaklaşık bir ay önce ilk kez evin penceresine gelen martı, evde yaşayanların ilgi odağı oldu. Sevimli hayvan karnı her acıktığında eve gelerek gagasıyla cama vuruyor, yemek istiyor. Evde yaşayanlar tarafından kameraya alınan martının bu halleri görenlerin içini ısıtıyor.
O ANLAR GÖRÜNTÜYE YANSIDI Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, martının gagasıyla cama vurarak kendisine yemek verilmesini beklediği görülüyor. Daha sonra pencereyi açan ev sahibi sevimli misafirlerine yemek uzatıyor. Martı uzatılan yemeği mideye indirdikten sonra pencereden uzaklaşıyor.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.