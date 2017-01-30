Karnı acıkan martı bunu yaptı

İstanbul Fatih'te karnı acıkınca evin camına gagasıyla vuran sevimli martı renkli görüntüler oluşturdu.

İstanbul Fatih'te karnı acıkınca evin camına gagasıyla vuran sevimli martı renkli görüntüler oluşturdu.

Fatih'te karnı her acıktığında geldiği evin camına vuran sevimli martı renkli görüntüler oluşturuyor. Yaklaşık bir ay önce ilk kez evin penceresine gelen martı, evde yaşayanların ilgi odağı oldu. Sevimli hayvan karnı her acıktığında eve gelerek gagasıyla cama vuruyor, yemek istiyor. Evde yaşayanlar tarafından kameraya alınan martının bu halleri görenlerin içini ısıtıyor.



O ANLAR GÖRÜNTÜYE YANSIDI

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde, martının gagasıyla cama vurarak kendisine yemek verilmesini beklediği görülüyor. Daha sonra pencereyi açan ev sahibi sevimli misafirlerine yemek uzatıyor. Martı uzatılan yemeği mideye indirdikten sonra pencereden uzaklaşıyor.

